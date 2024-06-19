Искать новые источники поступлений в бюджет придется: расходы на оборону растут, учителям нужна прибавка к зарплате и многое другое. Нельзя допустить ситуацию, что однажды Латвия не сможет со всеми рассчитаться. Поэтому и возникла тема новой налоговой реформы, которую надо сделать до утверждения бюджета-2025. Эту больную тему представители правящих партий обсудили в программе Spried ar Delfi.

Возможное повышение налогов очень взволновало работодателей: Латвии уже трудно конкурировать по налогам и зарплатам с соседними странами, а что будет, если поднимут налоги? Но представитель "Прогрессивных" Андрис Шуваевс настаивает, что удовлетворить всем требованиям работодателей по конкурентоспособности зарплат во всех сегментах — нереально.

В бюджете на следующий год и так образовался фискальный минус в 80 млн евро. При уточнении бюджета его нельзя оставлять негативным — правительственная декларация обещала позитив.

Кому добавят и кому убавят?

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !