"Вижу, что Rail Baltica — это огромная проблема, вижу, что наша местная промышленность не участвует в коалиции дронов в сфере обороны, вижу, что за счет малых, средних, а также крупных налогоплательщиков нам придется прикрывать некомпетентность этого правительства, поднимая налоги", - заявил руководитель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгарс Таварс. В программе Spried ar Delfi представители оппозиции не скупились на самые мрачные прогнозы и страшные новости в ближайшее время.

"Эти проблемы - огромны, самое настоящее близящееся цунами. Поэтому мы не удивлены, что идет прощупывание возможности расширения коалиции или чего-то подобного, чтобы потом разделить ответственность", - заключил Таварс.

"Правительственный корабль плывет в чрезмерно свободном плавании и сильно дрейфует влево. Есть ряд больших проблем, больших историй. В том числе и экономических - уже упомянутое дело Rail Baltica, а также налоговая реформа, которая никуда не ведет, для которой нет решения - просто есть такой дрейф", - считает Инара Мурниеце, заместитель руководителя фракции "Национального объединения" в Сейме.

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