Сценарий пересмотра налогов, который Министерство финансов планировало презентовать в среду, 21 августа, однако отложило мероприятия из-за критики со стороны предпринимательских организаций, предусматривает повышение минимальной зарплаты, а также реализацию компенсирующих мер, что позволит получить в виде поступлений в бюджет 116, 1 миллионов евро.
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