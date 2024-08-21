Сценарий пересмотра налогов, который Министерство финансов планировало презентовать в среду, 21 августа, однако отложило мероприятия из-за критики со стороны предпринимательских организаций, предусматривает повышение минимальной зарплаты, а также реализацию компенсирующих мер, что позволит получить в виде поступлений в бюджет 116, 1 миллионов евро.