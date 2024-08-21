В самом начале своей еженедельной совместной пресс-конференции в Рижском замке президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявили, что сегодня - торжественный день: 33 года назад Латвия де-факто восстановила свою независимость. Однако первым лицам государства, призвавшим сохранять сегодня праздничное настроение, все же пришлось отвечать на вопросы, связанные с напряженной актуальной повесткой дня - в первую очередь, c грядущей налоговой реформой.
"Я жду от Министерства финансов более структурированного подхода. Нельзя созывать пресс-конференцию, пока хотя бы что-то не оговорено. Это не производит, честно говоря, серьезное впечатление", - так критически прокомментировал действия Министерства финансов президент Эдгар Ринкевич.
Президент выразил надежду, что в ближайшее время обществу будет предоставлена информация о налоговых изменениях, и состоится дискуссия.
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