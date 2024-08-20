Министерство финансов передало на рассмотрение в правительство доклад о базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета, в котором говорится, что базовые расходы государственного основного бюджета возрастут на 122,8 млн евро. В докладе также говорится о том, на какие средства могут быть направлены средства из прироста доходов бюджета.