Fоtо: DELFI/ LETA

Министерство финансов передало на рассмотрение в правительство доклад о базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета, в котором говорится, что базовые расходы государственного основного бюджета возрастут на 122,8 млн евро. В докладе также говорится о том, на какие средства могут быть направлены средства из прироста доходов бюджета.

Министерства пересмотрели расходы

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь