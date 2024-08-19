В 2025 году денег на дополнительные расходы у государства нет, так как в бюджете образовалась нехваткаа, которую министр Ашераденс обозначил выражением "негативное фискальное пространство". Судя по макроэкономическим прогнозам, у Латвии немного вырастет госдолг, а министерства просят выделить им на следующий год дополнительные 1,3 млрд евро. Портал Delfi обобщил самое важное из доклада Минфина правительству о финансовых возможностях государства.

Правительство готовит бюджет 2025 года. На этой неделе рассмотрят два доклада Минфина - о макроэкономических показателях, доходах и прогнозах баланса госбюджета на последующие годы, а также о приоритетных мерах госбюджета.

Развитие экономики

По данным Минфина, экономическая ситуация в Латвии и странах - внешнеторговых партнерах за последние месяцы существенно не изменилась, поэтому прогноз экономического роста на этот год составляет 1,4%, а на 2025 год - 2,9%, что совпадает с февральскими предсказаниями.

Минфин исходит из того, что экономический рост в ближайшие три года несколько замедлится , стабилизировавшись на уровне около 2,5%. В соседней Эстонии в схожей ситуации экономического торможения министр финансов Юрген Лиги предложил обложить налогом не прибыль предприятий, а фонд зарплаты работников. В Литве активно обсуждают налог на безопасность. Есть разные предложения и в Латвии.

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