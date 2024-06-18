Foto: LETA

Поскольку в 2025 году фискальное пространство будет негативным, а в распоряжении государства не будет дополнительных средств, правительство во вторник, 18 июня, договорилось, что министерства смогут просить больше денег только на мероприятия, связанные с внутренней и внешней безопасностью. Правда, не у всех министров есть единое понимание того, что подразумевается под словом "безопасность".

Негативное бюджетное пространство и безопасность

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