Поскольку в 2025 году фискальное пространство будет негативным, а в распоряжении государства не будет дополнительных средств, правительство во вторник, 18 июня, договорилось, что министерства смогут просить больше денег только на мероприятия, связанные с внутренней и внешней безопасностью. Правда, не у всех министров есть единое понимание того, что подразумевается под словом "безопасность".