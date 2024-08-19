Дискуссий о повышении налогов в настоящее время не ведется, заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня после заседания коалиционных партий.

Она отметила, что переговоры по бюджету находятся на ранней стадии, и одним из приоритетов коалиции будет пересмотр расходов в госуправлении.

По словам Силини, пересмотреть эти расходы будет непросто, но подобные меры предпринимались уже ранее.

"Мы обязательно посмотрим на все публичное государственное управление - не только министерства, но и на государственные предприятия капитала. Мы концептуально движемся вперед", - сказала премьер-министр.

В свою очередь, Министерство финансов в среду, 21 августа, сообщит о планируемых изменениях налоговой политики.

На пресс-конференции министр финансов Арвилс Ашераденс и заместитель госсекретаря Минфина по налогам, таможне и бухгалтерскому учету Илмар Шнюцинс расскажут о результатах пересмотра налоговой политики и предлагаемых изменениях.

Пресс-конференция состоится в 15:00 в финансовом учреждения развития Altum.

Разработка новой налоговой политики и политические дискуссии об изменениях в налоговой сфере с учетом приоритетов страны и текущих макроэкономических условий длятся уже около двух лет.

Минфин и координационная группа по совершенствованию налоговой политики провели анализ налоговой сферы, оценив ее в контексте целей и задач экономического развития. На основе всестороннего анализа подготовлена оценка текущей ситуации и разработаны предложения по важнейшим группам налогов - на недвижимость, рабочую силу, прибыль предприятий, добавленную стоимость, природные ресурсы и др.

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