Партии правящей коалиции, скорее всего, смогут договориться о новом налоге на сверхприбыль банков, считает спикер Сейма Дайга Мериня (Союз зеленых и крестьян, СЗК).

В программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Миериня сказала, что СЗК выступает за новый налог для банков, так как видит в нем возможности найти средства для финансирования бюджетных нужд.

Между коалиционными партиями продолжаются дискуссии о том, как применять предложенный налог, и Миериня считает, что соглашение будет достигнуто.

Спикер признала, что ситуация с бюджетом следующего года достаточно напряженная, и для того, чтобы можно было реализовать все важнейшие намерения, нужны дополнительные доходы и налоговые изменения. В рабочей группе уже велись острые дискуссии о возможных налоговых изменениях, и их придется продолжить.

Она призвала министерства искать средства для своих приоритетов внутри себя, в том числе рассмотреть возможности экономии. Например, в бюро спикера Сейма консолидированы четыре штатные должности, в том числе должность ночного секретаря.

На вопрос о том, как влияют переговоры о бюджете на стабильность коалиции, Миериня ответила, что стабильность зависит в основном от умения партнеров слышать друг друга, и до сих пор такая готовность была.

"Большим приоритетом" СЗК в бюджете следующего года будут самоуправления, так как они с трудом сводят концы с концами, и некоторые ввели жесткие меры экономии.

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