Fоtо: ILMARS ZNOTINS

Налоговую политику будут менять, чтобы снизить неравенство в обществе и нагрузку на рабочую силу. Но какие-то "компенсационные механизмы" искать придется. Обещают, что "самые уязвимые" не пострадают. Правительство обсуждает налоговую реформу и государственный бюджет, о чем премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") и президент Латвии Эдгар Ринкевич рассказали журналистам.

Ринкевич призвал не медлить и намекнул, что хотел бы видеть более быстрые решения и процессы, но осознает, что налоговая политика в значительной мере связана с обсуждением бюджета на следующий год. И наоборот. "Давайте будем реалистами. (..) Иногда очень трудно сказать, что было первым. Как в старой истории про яйцо и курицу: так что же было первым?", - отметил он.

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