Предложенная правительством налоговая реформа, скорее всего, будет ответом на вызовы в развитии народного хозяйства, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

"Налоговый вопрос не в тумане", - сказала премьер, подчеркнув, что желательно сделать план достаточно ясным, прежде чем раскрывать его общественности.

Она сообщила, что в настоящее время нет планов по увеличению налога на добавленную стоимость. Из-за этого возникает определенный вызов: найти финансирование на то, что было обещано, в том числе на снижение налогового бремени на рабочую силу и неравенства.

"Так что вызовы не маленькие. Была проделана большая работа по поиску альтернативных источников финансирования, помимо простого повышения налога на добавленную стоимость", - отметила Силиня.

Отвечая на вопрос о том, как увеличить объем средств в распоряжении самоуправлений, будет ли это дотация из бюджета или новый подход к выравниванию финансов самоуправлений, Силиня сказала, что на данный момент новые решения для фондов финансового выравнивания самоуправлений маловероятны.

Она подчеркнула, что правительство хочет дать возможность экономике страны расти, и призвала муниципалитеты подумать о том, как поддержать предпринимательскую деятельность.

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