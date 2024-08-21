В среду, 21 августа, Министерство финансов планировало провести для масс-медиа презентацию предложений по пересмотру налогов, однако из-за "расхождения мнений" с партнерами было решено мероприятие отложить. Критически к предложениям Минфина отнеслись предпринимательские организации. Из заявления этих организаций следует: планировалось, что реформа затронет подоходный налог с жителей - предполагалось введение нескольких уровней прогрессивности.
Планировалось, что на пресс-конференции министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") и заместитель госсекретаря Минфина по вопросам налогообложения, таможни и бухгалтерского учета Илмар Шнуцинс расскажут о результатах пересмотра налоговой политики и предложенных сценариях изменений.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv