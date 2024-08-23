В пятницу, 23 августа, Рижский совет памятников проголосовал против демонтажа статуи бывшего полководца, военного министра Российской империи Михаила Барклая де Толли. Голосование состоялось по инициативе Центра общественной памяти. Однако вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) принял решение выдвинуть предложение Центра общественной памяти на рассмотрение комитета столичной думы.

Ратниекс не уточнил, какому именно комитету будет поручено рассмотрение предложения Центра общественной памяти о сносе памятника. Вице-мэр столицы также пообещал поделиться результатами прошедшего голосования.

Памятник Барклаю де Толли был установлен в 2002 году по инициативе рижского предпринимателя Евгения Гомберга.

По мнению Центра общественной памяти, 20-я статья Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает запрет на любую пропаганду войны, поэтому экспозиция упомянутой статуи на данный момент нарушает положения пакта и Сатверсме.

Центр предлагает перенести только статую, которая, по мнению учреждения, представляет политику русификации и не является оригиналом. Финский гранитный постамент авторства Августа Фольца для памятника Вильгельма Вандшнайдера.

Рижский совет памятников уже ранее рассматривал вопрос о переносе памятника Барклаю де Толли с Эспланады.

Объект на Эспланаде был впервые открыт в 1913 году. Статуя Барклая де Толли была демонтирована в 1915 году, но постамент остался. В 2002 году по инициативе Гомберга была установлена отреставрированная копия статуи.

В свою очередь, несколько других памятников, необходимость демонтажа которых рассматривалась, решено перенести и сохранить.

Так, будут перенесены и сохранены памятник Андрею Упитису в парке Кронвальда, памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвальда, памятник русским воинам, павшим в 1701 году, на Луцавсале, памятный камень Московского сада в Латгальском парке и царские камни, расположенные на Мангальсальском молу.

Вопрос о переносе памятного камня Александру Пушкину на улице Цитаделес, 7, и памятника Марису Лиепе на бульваре Аспазияс, 3, будет решен на одном из следующих заседаний совета.

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