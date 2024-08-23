Выплачено уже семь миллионов евро по страховым случаям, связанным с бурей и ливнями в конце июля, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации страховщиков (LAA) по состоянию на 22 августа.

К 22 августа страховщики получили 9 097 заявлений на общую сумму 20,2 миллиона евро, что на 731 заявление и 3 миллиона евро больше, чем неделей ранее.

Уже выплачено семь миллионов евро, что на 2,8 миллиона евро больше, чем неделю назад, при этом урегулировано 3 782 случая или 42% всех претензий.

LAA ожидает, что количество поданных в связи с бурей заявлений существенно не увеличится, но сумма будет расти по мере того, как будут проясняться масштабы ущерба и продолжаться ремонтные работы.

Кроме того, LAA отмечает, что страховщик и клиент договариваются о конкретных рисках, по которым страховщик обязуется возместить ущерб. Клиент может приобрести то страховое покрытие, которое он хочет, - либо предложение по минимальному риску, либо более широкий пакет рисков. Кроме того, более широкий пакет рисков у каждого страховщика свой. Поэтому в поисках наилучшего предложения LAA рекомендует спрашивать у страховщиков, что будет покрыто, а что не включено в пакет.

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