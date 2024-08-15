Июльский ураган нанес местным самоуправлениям ущерб в 26,8 миллиона евро – такие предварительные оценки сделало Министерство умного управления и регионального развития (VARAM). И это без учета Риги. Каждый владелец недвижимости, которую повредила стихия, сможет получить компенсацию — до 20 евро за метр. Главное - фиксировать урон и подать заявку.

VARAM подсчитал примерные потери — как имуществу большинства самоуправлений, так и другим объектам, а также дорожной инфраструктуре.

Суммы огромные, но это еще без оценки убытков Риги. Зато Юрмала уже оценила свои потери в 10 млн евро и просит их вернуть. На некоторую помощью могут рассчитывать и пострадавшие владельцы недвижимости.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !