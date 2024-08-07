Этим летом в ходе ремонтных работ в Межапарке Риги строители обнаружили историческую мостовую. В законе предусмотрено, что про обнаружение объектов, имеющих культурно-историческую ценность, необходимо сообщать в Управление национального культурного наследия (NKMP). Но, как выяснил портал Delfi, строители этого не сделали.

Тротуар расположен на пересечении улиц Кокнесес и Анны Саксе. Конкретное место, где под асфальтом обнаружена мостовая, находится на территории памятника градостроительства государственного значения "Межапарк". Ремонтные работы там проводит предприятие Rīgas ūdens.

Управление национального культурного наследия (NKMP) информации о находке на момент публикации материала не получало. Известно, что восстанавливать такие исторические места - это очень дорого. Какие варианты?

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