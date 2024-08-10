В курортном парке Кемери устранены повреждения, вызванные штормом, которые могли угрожать безопасности людей, и парк снова открыт для посетителей, сообщает агентство LETA, ссылаясь на информацию Юрмальской думы. Также вновь открывается любимый детьми лесопарк в Дзинтари.

Возобновил работу один из самых популярных туристических объектов в Юрмале — водонапорная башня Кемери, расположенная на территории исторического парка курорта Кемери. Башня открыта для посетителей бесплатно до 27 октября ежедневно с 10.00 до 18.00.

В башне представлены исторические экспозиции о районе Кемери и выдающихся личностях, связанных с этим местом. Доступны два смотровых этажа — на высоте 12 и 42 метров. Но на высокую смотровую площадку можно попасть только по предварительной записи на сайте.

Сообщается, что приведен в порядок после бури и популярный лесопарк в Дзинтари: собраны упавшие ветви, выровнены места с пнями сломанных деревьев и приведена в порядок безопасность электролиний. Парк снова доступен для посетителей.

В Юрмале шторм причинил серьезные повреждения в парке в Каугури, где было повалено и вырвано с корнями много деревьев. Потребовалась помощь спасателей для уборки упавших деревьев и веток с проезжих частей и тротуаров, восстановления поврежденной инфраструктуры электроснабжения, а также устранения ущерба, нанесенного муниципальному и частному имуществу.

Шторм обрушился на Юрмалу 28 и 29 июля, нанеся значительный ущерб.

Буря нанесла повреждения во многих районах Юрмалы, но особенно много разрушений было зафиксировано в районах Каугури, Яункемери, Вайвари, Слоки, Асари, Меллужи, Майори и Дзинтари.

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