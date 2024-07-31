Ураган, накрывший центральную Латвию в ночь с воскресенья на понедельник, нанес значительный ущерб Юрмале. Больше всего пострадал парк в Каугури, где природа уже второй раз демонстрирует свою мощь. Пострадали также частные дома и автомобили.

Опрошенные ReTV сказали, что не помнят такой бури. "Я знаю, что в шестидесятые здесь была буря, но меня тогда еще не было. Родственник рассказал, но сам я ничего подобного не видел. Сидеть в квартире было не особо страшно. Удивительно было наблюдать, как там, за балконом, на землю повалено уже шесть или семь деревьев", - говорит Владимир.