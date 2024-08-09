В период с апреля и до середины июля предприятие "Pasažieru vilciens" получило около ста заявок на компенсацию за задержавшиеся или отмененные поезда. Большинство случаев касались ситуаций, на которые компания не могла повлиять, однако по остальным случаям пассажирам выплатили в общей сложности около 800 евро, сообщило Латвийское радио. Портал Delfi напоминает, как и в каких случаях можно подавать заявку на компенсацию, если ваш поезд опоздал или рейс был отменен.

Возможность получения компенсации за задержавшиеся или отмененные рейсы была введена еще в начале года, когда возникли серьезные проблемы с новыми электричками. Но в последнее время ситуация значительно улучшилась, утверждает представитель компании Эдгар Бутанс.

Технические неисправности устраняются, ситуация стабилизировалась, проблемы с выполнением рейсов возникают намного реже. В последние месяцы точность курсирования поездов составляла в среднем 98%, утверждает Бутанс.

Статистика за июль будет хуже - из-за последствий бури пришлось отменить более 400 рейсов. Некоторые поезда на Юрмалу и Елгаву выполняли перевозки только на отдельных отрезках пути, а дальше пассажиры были вынужены добираться до конечной цели на других видах транспорта, затрачивая дополнительные суммы.

Как запросить компенсацию?

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