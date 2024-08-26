В этом году наибольший рост заболеваемости Covid-19 пришелся на летние месяцы, сообщил на Латвийском телевидении директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Об этом свидетельствуют как латвийские, так и зарубежные данные, уточнил он. По словам Перевощикова, новые штаммы Covid-19 способны в некоторой степени обходить ранее приобретенный иммунитет.

Вирус продолжает эволюционировать, и рост заболеваемости этим летом связан с распространением новых штаммов Covid-19.

Скорее всего, с этим вирусом нам придется жить еще долго, сказал Перевощиков. В течение года можно ожидать двух-трех вспышек заболеваемости.

По данным SPKC, положителен каждый пятый тест на Covid-19. То есть ситуация аналогична январю, когда тоже наблюдался рост заболеваемости.

На прошлой неделе из-за Covid-19 были госпитализированы 83 пациента. Это достаточно большой прирост, потому что неделей ранее было 70 случаев, сообщил Перевощиков.

В больницах лечатся в основном люди старше 65 лет. При этом общая загруженность больниц несопоставима с той, которая была в последние месяцы зимы. За последние две недели умерли девять человек, у которых был диагностирован Covid-19.

Перевощиков призвал соблюдать стандартный протокол, то есть оставаться дома, если вы заболели, и оставаться дома еще три дня после того, как прекратятся симптомы. При необходимости выйти из дома он призывает использовать маску или респиратор.

Специалист также предлагает людям с высоким риском развития осложнений избегать многолюдных мест и помещений с плохой вентиляцией.

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