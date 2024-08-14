Уже несколько недель в Латвии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В начале июля доля положительных тестов составляла 2,8 процента, но на прошлой неделе этот показатель увеличился до 19 процентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В этом году самая неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по Covid-19 сложилась в начале января, говорят данные SPKC. В среднем каждый шестой (18%) тест на SARS-CoV-2 был позитивным. К началу февраля ситуация существенно улучшилась, а к концу весны была на уровне 2%. И вот - новая волна. С чем она связана и чего надо опасаться?