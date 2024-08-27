Министерство финансов предлагает на 50 миллионов евро снизить расходы министерств на товары и услуги, а также притормозить рост зарплат в государственном управлении, сообщили порталу Delfi в самом ведомстве. Планируется, что сегодня, 28 августа, об этих поправках состоится дискуссия на заседании правительства.

В Минфине сообщили, что представители партий, формирующих правительство, обсудили и согласовали основные принципы и задачи для министерств по подготовке проекта государственного бюджета. Среди них сокращение расходов на товары и услуги на 11%, а также ограничение роста числа работников и заработной платы в государственном секторе.

Ограничение роста зарплат: вознаграждение повысится только на 2,6%

Министерство финансов предлагает ограничить рост фонда оплаты труда на 2025 год не более чем на 2,6% по сравнению с актуализированным планом на 2024 год на 31 июля. Это ограничение распространяется на государственное управление, включая самоуправления, предприятия, финансируемые государством и муниципалитетами.

При этом у правительства остается право принимать решения об исключениях. Самоуправления также смогут устанавливать исключения, если будет принято соответствующее решение думы, обосновывающее это исключение.

Кроме того, Министерство финансов предлагает Государственной канцелярии пересмотреть и подготовить предложения по сокращению долго вакантных (более 12 месяцев) должностей, за исключением случаев длительного отсутствия сотрудников.

Также Министерство финансов предлагает установить, что в 2025 году не будет увеличено общее количество должностей в государственном секторе, включая государственные учреждения, муниципалитеты, государственные и муниципальные предприятия, финансируемые из государственного и муниципального бюджетов. Правительство сохраняет за собой право принимать решения об исключениях.

Также Министерство финансов предлагает установить, что в 2025 году не будет увеличено общее количество должностей в государственном секторе, включая государственные учреждения, самоуправления, государственные и муниципальные предприятия, финансируемые из государственного и муниципального бюджетов. Правительство сохраняет за собой право принимать решения об исключениях.

"Срежут" 50 миллионов евро

Чтобы обеспечить финансирование приоритетных задач по безопасности, предложенных министерствами, Минфин предлагает сократить расходы министерств на товары и услуги на 50 миллионов евро. В этом году на эти цели в бюджете предусмотрено в общей сложности 450 миллионов евро, таким образом, Министерство финансов предлагает сэкономить 11%.

Однако сокращение не коснется Национальных вооруженных сил и независимых учреждений. Учитывая, что отраслевые министерства еще уточняют свои базовые расходы, Министерство финансов дополнительно обновит расчеты.

Минфин рассчитает сокращение расходов для каждого министерства, в свою очередь министерства, соответственно объему сокращения, распределят сокращаемое финансирование по программам, подпрограммам и кодам классификации расходов. В процессе сокращения расходов учтена международная практика бюджетного планирования.

Также министерствам поручено продолжить представление предложений по возможному сокращению финансирования на 2025 год и последующие годы, чтобы обеспечить дополнительное необходимое финансирование для приоритетных мероприятий.

Согласно графику разработки бюджета, пакет законопроектов о бюджете на 2025 год планируется представить в Сейм 15 октября этого года.

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