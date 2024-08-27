Кабинет министров во вторник, 27 августа, поддержал предложение Министерства финансов (FM) на 50 млн евро сократить расходы министерств на товары и услуги, а также притормозить рост зарплат в публичном секторе.

В министерстве порталу Delfi сообщили, что представители партий, формирующих правительство, дискутировали и договорились определить основные принципы и задачи приоритетных мер для министерств по подготовке законопроекта о государственном бюджете. Среди них как сокращение расходов на товары и услуги в размере 11%, так и ограничения на рост числа занятых в общественном секторе и на рост зарплаты.

Постановление правительства коснется примерно 290 000 работающих в публичном секторе. При этом правительство получит право принимать решения об исключениях.

Сдерживая рост зарплат

Правительство поддержало предложение FM об ограничении роста компенсационного фонда на 2025 год в размере не более 2,6% на 2024 год к актуализированному плану на 31 июля. Это условие будет распространено на публичное управление, в том числе самоуправления, финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала.

При этом у правительства останется право принимать решения об исключениях. Самоуправления тоже будут иметь право устанавливать исключения, если примут соответствующее решение думы, обосновывающее исключение.

Кроме того, поддержку получило предложение FM Госканцелярии пересмотреть и подготовить предложения о сокращении длительно вакантных (более 12 месяцев) должностных мест.

Правительство также решило в 2025 году не увеличивать общее число должностных мест в публичном секторе, в том числе ограничение распространяется на государственные учреждения, самоуправления, государственные и муниципальные общества капитала, финансирование которых обеспечивается из государственного и муниципального бюджетов. У правительства остается право принимать решения об исключениях.

"Отрежут" 50 млн

Чтобы обеспечить финансирование заявленных министерствами приоритетов безопасности, правительство поддержало горизонтальное сокращение расходов министерств на товары и услуги на 50 млн евро. В этом году на эти цели в бюджете предусмотрено 450 млн евро, таким образом FM предлагает сэкономить 11%.

Правда, сокращение не коснулось бы Национальных вооруженных сил и независимых учреждений. Независимые органы будут призваны внести предложения по сокращению расходов.

Учитывая, что отраслевые министерства еще уточняют свои базовые расходы, FM еще актуализирует расчеты.

FM подсчитает сокращение расходов на каждое министерство, а министерства в соответствии с объемом сокращения проведут распределение уменьшаемого финансирования по программам, подпрограммам и кодам классификации расходов. В процессе сокращения расходов учтена международная практика планирования бюджета, когда одновременно необходимо установить минимальный уровень сбережений — цель сбережений.

При этом министерствам поручено продолжить вносить предложения о возможном сокращении финансирования на 2025 год и последующие годы, чтобы обеспечить дополнительное необходимое финансирование на приоритетные мероприятия.

Согласно графику разработки бюджета, пакет законопроектов о бюджете на 2025 год предполагается внести в Сейм 15 октября этого года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !