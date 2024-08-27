Правительство во вторник поддержало Национальное софинансирование в размере 61,032 млн евро на поддерживаемые Европейской комиссией мероприятия по строительству железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии, сообщает агентство LETA.

В постановлении заседания Кабинета министров говорится, что в целом Министерство сообщения возьмет на себя долгосрочные обязательства бюджета в размере 406,849 млн евро, которые составляют финансирование Европейского инструмента по соединению инфраструктуры (EISI) в размере 345,817 млн евро и Латвийское национальное софинансирование в размере 61,032 млн евро.

А на уплату налога на добавленную стоимость выделят финансирование в размере 76,894 млн евро. НДС поступает обратно в государственный бюджет.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии Европейского стандарта от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы далее железной дорогой страны Балтии можно было соединить с другими европейскими странами. В странах Балтии планируется проложить новую, протяженностью 870 километров европейскую железнодорожную линию (1435 миллиметров шириной) с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.

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