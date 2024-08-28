Ограничения на повышение зарплат в государственном секторе не будут распространяться на работников органов внутренних дел, заявил агентству LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

Глава МВД отметил, что для сотрудников учреждений внутренних дел, имеющих специальные звания, сделано исключение. Козловскис также напомнил, что внутренняя безопасность является одним из приоритетов государства.

В конце июля министр сообщил журналистам, что Министерству внутренних дел и Управлению мест заключения в следующем году потребуется на увеличение социальных гарантий около 92 млн евро. Если правительство одобрит это предложение, то сотрудники системы внутренних дел будут получать после уплаты налогов дополнительно 650 евро.

"Министерство внутренних дел представило свои предложения об увеличении социальных гарантий, но их реализация будет зависеть от общего объема доступного финансирования и фискального пространства", - сказал министр.

Как сообщалось, правительство решило ограничить роста зарплат в общественном секторе в следующем году до 2,6%.

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