По ночам с 29 на 30 августа и с 30 на 31 августа на железнодорожном путепроводе "Дзинтари" будут вестись строительные работы, сообщает Юрмальское самоуправление.

Строительные работы будут проходить две ночи - с четверга на пятницу и с пятницы на субботу. В соответствии с разрешением на выполнение работ, выданным Latvijas dzelzceļš, планируется проведение строительных работ на части путепровода над железнодорожными путями, поэтому возможен небольшой шум. Эти работы выполняются только в ночные часы, когда поезда не курсируют.

Уже сообщалось, что с 11 марта в Юрмале начались работы по реконструкции железнодорожного переезда в Дзинтари. Завершить ремонт первой части путепровода, в направлении из Риги в Майори, планируют до конца 2024 года.

С начала 2025 года будут начаты работы по реконструкции второй части переезда, по направлению от Майори в Ригу.

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