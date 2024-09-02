Получившая негативную оценку общественности программа раздачи ржаного хлеба в учебных заведениях все же не будет реализована в этом году. Ее будущее в 2025 году оценит Министерство земледелия, сообщили агентству LETA представители министерства.

Представители Службы поддержки села (LAD) отметили, что LAD получила одну заявку на участие в программе, которую заявитель отозвал в конце августа по собственной инициативе, назвав в качестве причины неоднозначное и негативное отношение части общественности к реализации программы в нынешних условиях. В программе могли принять участие общества и фонды.

Целью программы было рассказать дошкольникам и ученикам 1-9-х классов о ржаном хлебе как о традиционном, важном и характерном для региона хлебе и его значении в рационе питания.

Как сообщалось ранее, проект, на который правительство выделило 300 000 евро, ранее вызвал неоднозначную реакцию в обществе, некоторые люди усомнились в целесообразности этих расходов.

Представители Минземледелия ранее отмечали, что программа разработана для того, чтобы приучить детей есть ржаной хлеб, а также выяснить, насколько он популярен среди молодежи.

LAD - учреждение, находящееся в ведении Минземледелия, которое управляет государственной поддержкой сельских районов, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, а также поддержкой ЕС.

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