Почти 5 миллионов евро в этом учебном году выделят на раздачу в школах бесплатных полезных продуктов. Правительство утвердило предложение Минземледелия — полгода раздавать детсадовцам и ученикам 1-9 классов черный хлеб. Цель пилотного проекта - содействие узнаваемости и потреблению ржаного хлеба как важного и характерного для региона, богатого питательными веществами продукта, а также изучение его популярности среди молодежи. Какие еще продукты школьники в этом году смогут получать бесплатно?

Бесплатный черный хлеб будут раздавать до Нового года, на то выделено 300 тысяч евро. В рамках этой программы учебный учреждения должны будут проводить мероприятия, в которых информировать детей о традиционном ржаном хлебе как важной части материальной и духовной культуры Латвии. Будут знакомить и с питательной ценностью этого продукта, которая позволила ему стать типичным в Латвии — в нем много витаминов и минералов, он способен насытить на весь день.

По мнению министра земледелия Арманда Краузе, такое знакомство надо проводить с раннего детства. "Это не только стимулирует молодежь более здорово питаться, но и позволит местным производителям сельхозпродукции больше торговать на внутреннем рынке". Министерство отмечает, что потребление ржаного хлеба в Латвии снижается.

Хлеб для этой программы должен быть очень качественным - приготовлен на натуральной закваске, содержать не менее 80% ржаной муки и выпекаться в форме буханки. В программе призывают участвовать поставщиков, которые работают не меньше чем с 10 производителями черного хлеба, минимум пять лет информируют общество о значении этого продукта, сотрудничают с профессиональными учебными заведениями в подготовке специалистов по производству хлеба.

Запланирован опрос молодых людей о популярности ржаного хлеба и уровне знаний о нем. Планируется, что проект охватит не менее половины целевой аудитории - около 140 тысяч детей и молодежи.

Какие еще бесплатные продукты можно получить в школе?

Министерство образования уже много лет при поддержке ЕС и софинансировании госбюджета реализует программу снабжения латвийских учебных заведений фруктами, овощами и молоком. В этом году на полезные продукты для детей потратят 4,33 млн евро.

Заявки от детсадов и школ на участие в программе "Молоко и фрукты в школу" в 2024/2025 принимаются до 10 сентября.

Под "Молоко и фрукты в школу" выделяется 1,43 миллиона евро - на доставку и распространение фруктов и овощей;

2,90 миллиона евро - на поставку и распространение молока.

Овощи и фрукты должны быть выращены в соответствии с нормативными актами сельскохозяйственной продукции, хранения. Также предприятие, которое их выращивало и упаковывало не должно находиться более чем за 300 км от учебного заведения. Это дает больше возможности региональным производителям.

В новом учебном году ассортимент планируется пополнить помидорами, огурцами и пастернаком. Поддерживается также введение в бесплатный ассортимент - яблок, груш, капусты, кольраби, моркови, тыквы, капусты и клюквы.

Бесплатную добавку к питанию трижды в неделю могут получать детсадовцы и школьники 1-9-х классов. Популярность этой программы растет. В прошлом учебном году в ней приняли участие на 3000 детей больше, чем в прошлом.

В прошлом учебном году 270 633 ребенка в 1335 учебных заведениях ели фрукты и овощи,

261 854 ребенка в 1247 учебных заведениях - пили молоко.

Эта программа в Латвии действует больше десяти лет. Ее цель - содействовать тому, чтобы дети не только правильно питались, но и понимали важность здорового образа пищи. Задумались о своем питании, о том, какие продукты они употребляют каждый день, а также о своем здоровье – активны ли они? Поэтому вторая часть программы — образовательная.

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