Председатель фракции "Прогрессивные" в Сейме Андрис Шуваев не опасается, что правительство Эвики Силини ("Новое Единство") может не выдержать принятие государственного бюджета на следующий год и "пасть" из-за этого вопроса.

Во вторник, 2 сентября, в интервью TV3 Шуваев признал, что в связи с бюджетом на 2025 год предстоит сделать сложный выбор. "Мы это сделаем", — решительно заявил политик.

Одно из основных требований "Прогрессивных" на переговорах по изменению налогов, которые обсуждаются наряду с принятием бюджета, будет снижение налогов для жителей, зарабатывающих до 2000 евро в месяц.

Кроме того, минимальная зарплата должна быть привязана к средней зарплате, и аналогичным образом следует поступить с необлагаемым налогом минимумом дохода, считает Шуваев.

Говоря о намерении правительства ограничить рост зарплат в госсекторе до 2,6%, депутат от "Прогрессивных" отметил, что по поводу практической реализации этого решения еще будут обсуждения.

Регулирование зарплат в госсекторе несправедливо, заявил Шуваев, пообещав, что у избираемых должностных лиц зарплаты в следующем году расти не будут.

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