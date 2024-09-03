Во вторник, 3 сентября, правительство утвердило разработанные Министерством климата и энергетики (МКЭ) правила, которые определяют, в каких случаях и какой размер государственной поддержки получают домохозяйства в случае чрезвычайного роста цен на энергоресурсы. Предусматривается, что в такой ситуации поддержку получат домашние хозяйства с низким и средне-низким уровнями доходов.

Хотя с весны 2023 года цены на энергоресурсы стабилизировались, нужно предусмотреть существование системы целевой поддержки нуждающихся жителей, которая будет задействована в случае чрезвычайно высоких цен на энергоресурсы, поясняется в аннотации. Утвержденные правила устанавливают конкретные пороги цен для защищенных групп населения и обозначают условия, при которых правительство сможет принять решение о введении механизма поддержки. Цель состоит в том, чтобы смягчить негативное социально-экономическое воздействие на благосостояние населения, связанное с резким ростом цен на энергоресурсы в отопительный сезон.

Поддержка будет предоставляться целевым образом — домохозяйствам с низким и средне-низким уровнем доходов, то есть тем домохозяйствам, у которых ежемесячные расходы на жилье на одного члена семьи могут составлять 30% от доходов домохозяйства. Под общими расходами на жилье понимаются расходы на аренду (включая аренду земли или налоги на прилегающую к дому землю), коммунальные услуги (вода, канализация, теплоснабжение, электроэнергия, природный газ), а также другие услуги, связанные с ежемесячным обслуживанием жилья (например, страхование жилья).

Поддержку не планируют предоставлять на постоянной основе — в течение всего отопительного сезона или года. Механизм будет задействован только тогда, когда на рынке (бирже) будет зафиксирован чрезвычайный рост цен на энергоресурсы. Домохозяйства будут получать поддержку, если в течение трех месяцев подряд цена на энергоресурс на бирже превысит порог на 30% - тогда Кабмин издаст распоряжение о конкретном периоде поддержки. В отопительный сезон такая ситуация может возникнуть один или несколько раз, либо, наоборот, цены на энергоресурсы могут оставаться стабильными, и тогда принятие решение о задействовании механизма поддержки не потребуется.

Поддержка будет оказываться после распоряжения правительства, если рыночная цена на энергоресурсы в течение трех месяцев подряд превысит установленный порог.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз "зеленых" и крестьян) понадеялся, что цены не взлетят настолько, чтобы пришлось задействовать поддержку, однако механизм должен быть и должен эффективно применяться при необходимости.

Каковы условия "включения" механизма поддержки?

Поддержка по электроэнергии будет оказываться, если

средняя цена на следующий день на бирже "Nord Pool" превысит 208 евро за мегаватт-час;

средняя фьючерсная цена на природный газ на бирже "Dutch TTF" превысит 91 евро за мегаватт-час (здесь речь идет о природном газе, сжиженном нефтяном газе и дизельном топливе, используемом для отопления);

в пяти из десяти крупных городов страны тарифы на централизованное отопления, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK), превысят 111 евро за МВт·ч;

если средняя цена на биомассу на бирже "Baltpool" превысит 76 евро за мегаватт-час (здесь речь идет о гранулах, дровах и брикетах).

Если домохозяйство использует электроэнергию, природный газ, децентрализованные виды топлива (дрова, гранулы, брикеты, сжиженный нефтяной газ, дизельное топливо) для отопления или получает централизованное теплоснабжение, то период, в течение которого домохозяйства могут получать поддержку, если цена на энергоресурсы превысит установленный порог, будет длиться с 1 октября по 30 апреля. Период поддержки для электроэнергии, используемой для общего потребления (не для отопления), охватывает весь календарный год.

Как будут применяться скидки

Предусмотрено также применение к ценах на энергоресурсы скидок в счетах домохозяйств в случае чрезвычайно высоких цен на энергоресурсы после соответствующего распоряжения Кабинета министров:

Для первых 100 киловатт-часов электроэнергии предусмотрена скидка в восемь евро, не превышающая суммы счета за потребленную электроэнергию. К электроэнергии, используемой для отопления с потреблением от 500 до 2000 киловатт-часов в месяц будет

будет применяться скидка в размере 50% от цены электроэнергии, превышающей 0,16 евро за киловатт-час, но не более чем 0,1 евро за киловатт-час.

Для природного газа, используемого для отопления с потреблением не менее 221 киловатт-час в месяц, предусмотрена скидка в размере 110 евро, не превышающая суммы счета за потребленный природный газ. Для централизованного теплоснабжения — скидка в размере 50% от разницы между тарифом, утвержденным SPRK/самоуправлением, и тарифным порогом, который составляет более 111 евро за мегаватт-час.

Для гранул и брикетов при объеме покупки до 10 тонн скидка составит 50% от цены, превышающей 325 евро за тонну, но не более чем 100 евро за тонну, включая налог на добавленную стоимость (НДС).

Для дров при объеме покупки до 35 кубометров предусмотрена скидка в размере 50% от цены, превышающей 40 евро за кубометр, включая НДС, но не более чем 15 евро за кубометр, включая НДС. Для сжиженного нефтяного газа при объеме покупки до 1000 килограммов скидка составит 50% от цены, превышающей 1,29 евро за килограмм, включая НДС, но не более чем два евро за килограмм, включая НДС. Для дизельного топлива при объеме покупки до 400 литров скидка составит 50% от цены, превышающей 1,11 евро за литр, включая НДС, но не более чем 2,5 евро за литр, включая НДС.

Как будут определять тех, кто получит поддержку?

Информационная система компенсации затрат на энергоресурсы (EIKIS) автоматически определит домохозяйства, которые будут иметь право на получение поддержки. Система соберет данные о доходах, пенсиях/пособиях и зарегистрированных местах жительства из баз данных различных учреждений — Службы государственных доходов (VID), Государственного агентства социального страхования (VSAA), Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Управляющим системы является Государственное бюро строительного контроля (BVKB).

Директор BVKB Байба Витолиня объяснила, что Министерство климата и энергетики в сотрудничестве с BVKB и разработчиками системы завершили первый этап разработки системы еще в октябре прошлого года. Эта система и интегрированные в нее данные обеспечивают автоматическую (без участия самих лиц) выплату поддержки в таких категориях, как электроэнергия (не используемая для отопления), природный газ и централизованное теплоснабжение. Что касается поддержки для децентрализованных решений, система станет вспомогательной для систем поддержки самоуправлений, которые будут администрировать выплаты на децентрализованное топливо, такое как дрова и гранулы.

Домохозяйства с низкими и средне-низкими доходами смогут получать поддержку, если пользователь задекларирован или зарегистрирован по адресу, где используется услуга по электроэнергии, природному газу и теплоснабжению. Все доходы зарегистрированных или задекларированных в домохозяйстве лиц будут суммироваться. Общие доходы будут делиться на количество зарегистрированных или прописанных лиц в домохозяйстве. Также граждане Украины, которым в Латвии предоставлен статус временной защиты и которые проживают по указанному адресу, будут иметь право на поддержку, если будет установлено, что их уровень доходов низкий или средне-низкий.

Поддержка для централизованных решений (электричество, не используемое для отопления, природный газ, централизованное теплоснабжение) будет применяться в счетах автоматически. Поддержку для децентрализованного топлива (дрова, гранулы, брикеты, дизельное топливо, электроэнергия для отопления и другие) будут администрировать самоуправления.

Закон "О государственной поддержке затрат на энергоснабжение" вступил в силу 8 декабря 2023 года. Основываясь на установленном делегировании, Министерство климата и энергетики разработало правила предоставления государственной поддержки затрат на энергоснабжение, которые вступят в силу после их публикации в "Latvijas Vēstnesis".

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