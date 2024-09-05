Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) доверяет министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные"), заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК).

В то же время она подчеркнула, что этот вопрос находится в компетенции премьер-министра, так как она отвечает за министров, работу в целом и команду как таковую.

Стабильность правительства и коалиции всегда зависит от того, насколько партнеры способны разговаривать друг с другом, решать важные вопросы и справляться с трудностями, отметила спикер Сейма.

"Мы увидим, как это удастся этому правительству", - сказала она.

Ранее сообщалось, что президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней заявил, что коммуникация Бришкенса в вопросе авиакомпании airBaltic абсолютно "провалилась".

В свою очередь, министр сообщения после встречи с оппозиционным "Объединенным списком" (ОС), политики которого заявили, что после разговора с министром обратятся в прокуратуру, заявил в среду, что ему нечего скрывать от депутатов.

"Я не из тех политиков, которые боятся непопулярных решений. Нет сомнений, что при сложной, жесткой коммуникации всегда можно добиться большего, поэтому сейчас я делаю все возможное, чтобы объяснить эти процессы СМИ, политикам и обществу в целом", - сказал министр.

По словам Бришкенса, давние нерешенные вопросы, которые он пытается решить вместе со своей командой, возникли не во время его пребывания на посту министра.

Отвечая на вопрос, чувствует ли он себя уверенно на своем посту, Бришкенс сказал, что его поддерживает его фракция и коллеги.

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