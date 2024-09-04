Fоtо: ILMARS ZNOTINS

Громкие события последних недель - идея списать полмиллиарда евро из уставного капитала airBaltic и обнародование доклада, из которого ясно следует, что поначалу ответвления Rail Baltica в Ригу не будет - связаны со сферой ответственности Министерства сообщения. В ближайшие дни министру сообщения Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные") придется в этой связи дать объяснения как премьер-министру Эвике Силине (Новое Единство"), так и и президенту Эдгару Ринкевичу.

airBaltic: решение о списывании 500 млн евро еще не принято, сказал Ринкевич

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь