Громкие события последних недель - идея списать полмиллиарда евро из уставного капитала airBaltic и обнародование доклада, из которого ясно следует, что поначалу ответвления Rail Baltica в Ригу не будет - связаны со сферой ответственности Министерства сообщения. В ближайшие дни министру сообщения Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные") придется в этой связи дать объяснения как премьер-министру Эвике Силине (Новое Единство"), так и и президенту Эдгару Ринкевичу.
airBaltic: решение о списывании 500 млн евро еще не принято, сказал Ринкевич
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