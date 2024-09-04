Громкие события последних недель - идея списать полмиллиарда евро из уставного капитала airBaltic и обнародование доклада, из которого ясно следует, что поначалу ответвления Rail Baltica в Ригу не будет - связаны со сферой ответственности Министерства сообщения. В ближайшие дни министру сообщения Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные") придется в этой связи дать объяснения как премьер-министру Эвике Силине (Новое Единство"), так и и президенту Эдгару Ринкевичу.