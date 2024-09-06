Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) знает о событиях вокруг латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Но, изучив публично доступную информацию, не видит признаков возможного участия публичных должностных лиц в коррупционной деятельности или других нарушениях закона, расследование которых находится в компетенции спецслужбы.

Напомним, что 30 августа правительство на закрытом заседании решило, что после первичного публичного размещения (IPO) акций airBaltic государство должно сохранить за собой не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании.

В рамках подготовки к IPO основной капитал airBaltic будет уменьшен на 571,293 миллиона евро, а существующая структура акций будет упрощена.

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