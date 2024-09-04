Потенциальный инвестор латвийской национальной авиакомпании airBaltic всем нам хорошо известное предприятие, следует из интервью министра экономики Виктора Валайниса (Союз "зеленых" и крестьян) программе "Šodienas jautājums" Латвийского телевидения.

Ранее исполнительный директор airBaltic Мартинс Гаус указал, что объявление инвестора станет для общества "позитивным сюрпризом".

Валайнис согласен с Гаусом и подчеркивает, что инвестор - это хорошо известная компания, и важно, будет ли она готова соответствовать всем условиям, выдвинутым правительством.

airBaltic планирует привлечь около 300 миллионов евро в ходе первичного публичного предложения акций (IPO), заявил председатель совета авиакомпании Клавс Вакс на пресс-конференции во вторник, 3 сентября.

Также во вторник стало известно, что уставной капитал airBaltic будет уменьшен на 571,293 миллиона евро, что, по словам Васкса, не изменит стоимость компании.

Как уже сообщало агентство LETA, перед возможным IPO на акции airBaltic проявил интерес некий стратегический инвестор, чье имя пока не разглашается.

По словам министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), это хорошие новости, так как инвестор мог бы войти в капитал airBaltic с миноритарным пакетом, а затем вместе можно двигаться к IPO.

Президент airBaltic Мартин Гаусс в середине августа отметил, что продолжаются переговоры с потенциальным инвестором перед IPO о возможном проведении процесса во второй половине этого года. Однако более подробную информацию о стратегическом инвесторе представители авиакомпании не предоставили, отметив, что переговоры еще продолжаются, и больше информации можно будет предоставить позже.

В пятницу, 30 августа, правительство в закрытой части заседания приняло решение, что после первоначального публичного предложения (IPO) акций airBaltic государство должно сохранить за собой не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании

Сейчас Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, а "Aircraft Leasing 1", которым владеет датский предприниматель Ларс Тусен — 2,03% акций.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !