Для того, чтобы получить льготы по налогу на недвижимость (NĪN) в 2025 году, определенные категории льготников должны подать свои заявления до 1 октября. Об этом сообщает Финансовый департамент Рижской думы.

В соответствии с обязательными правилами Рижской думы "О порядке предоставлении льгот по налогу на недвижимость в Риге", заявления должны подать плательщики NĪN трех категорий.

Первая категория касается зданий, которые признаны частью культурно-исторической ценности городской среды, а также имеют культурно-исторически значимый, аутентичный фасад здания, при условии, что они сохраняются в соответствии с требовании по сохранению исторической застройки и культурно-исторической среды в центре столицы и его охранной зоне.

Заявление необходимо подать в электронном виде в Департамент городского развития (форма доступна здесь), который до 1 января оценит заявление и, если объект недвижимости соответствует условиям предоставления льготы, сделает соответствующую запись в Единой информационной системе Рижской думы.

Если основание для льготы или право на льготу не прекратилось или не изменилось, нет необходимости повторно подавать заявление на получение двухлетней льготы в следующем налоговом году.

Между тем, вторая категория льгот относится к зданиям, расположенным в градостроительной зоне государственного значения или зоне охраны застройки, а также зданиям, которые включены в список охраняемых памятников культуры, вне этих зон, и при этом была проведена полная реставрация, обновление или реконструкция фасадов и размещена декоративная подстветка зданий.

Строительные работы должны были быть проведены в соответсвии с установленным законом порядком и закончены после 31 декабря 2013 года. То есть, здание принято в эксплуатацию или на карте сертификации фасада здания сделана отметка о завершении строительных работ. В темное время суток декоративная подсветка фасада здания должна быть включена.

Заявление нужно подать в электронном виде в Департамент городского развития (форма доступна здесь). Если основание для льготы или право на льготу не прекратилось или не изменилось, нет необходимости повторно подавать заявление на получение пятилетней льготы в следующем налоговом году.

Третья категория касается земельных участков относящихся к категории особо охраняемых природных территорий. Например, в зоне природного парка Piejūra, если недвижимость управляется в соответствии с требованиями нормативных актов и является доступной для общества без ограничений.

Заявление необходимо подать в электронном виде в Управление средой Департамента жилья и среды (форма доступна здесь), которое до 1 января оценит заявление и, если объект недвижимости соответствует условиям предоставления льготы, сделает соответствующую запись в Единой информационной системе Рижской думы.

Льготы по NĪN на 2025 год будут применены Департаментом финансов автоматически на основании данных Единой информационной системы Рижской думы при расчете налога на следующий год. Платежное уведомление будет направлено налогоплательщику до 15 февраля.

В то же время Финансовый департамент обращает внимание на то, что получения льготы налогоплательщик должен соответствовать и другим требованиям. Льгота будет предоставлена, если налогоплательшик до 1 января (15 декабря в 2025 году) зарегистрировал официальный адрес электронной почты или дал согласие на электронную связь с Финансовым департаментом и у налогоплательщика не обнаружено задолженности, превышающей сумму льготы.

В случае возникновения вопросов Рижская дума призывает обращаться в Финансовый департамент по бесплатному телефону 80000850 или +37167105919 для звонящих из-за границы. Необходимую информацию можно также получить в разделе "Льготы по NĪN" (NĪN atvieglojumi) на сайте самоуправления.

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