В четверг, 5 сентября, главный боевой медик из Латвии Сармите Цируле, которая находится в Украине, оказалась на волоске от смерти. Автомобиль, в котором Сармите и ее коллега везли раненых украинских солдат, была почти уничтожена российскими снарядами, сообщает LSM.lv.

К обстрелам на фронте все привыкли. Но видеть горящий днем Славянск и постоянные атаки на население было шоком даже для опытного боевого врача.

"В Славянске только что был авиаудар, только что. Мы едем, везем раненых солдат. Был такой взрыв, что вся машина гремела. Мне непонятно, сердце не выдерживает. Мы специально изменили место передвижения. Потому что там взрыв. Сейчас там большой пожар. Да, к сожалению, это так", - рассказала Цируле.

Сармите не разрешается раскрывать точное место, где она находится. Но в последнее время сирены воздушной тревоги звучат постоянно. За российскими авиаударами следуют масштабные пожары.

Около 250 домов в соседней деревне сгорели. Сармите говорит, что солдаты подавлены своей беспомощностью, потому что, даже сражаясь на фронте, они не могут защитить местных жителей от таких нападений.

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