"Сейчас, сейчас", — сразу отвечает сержант Сармите Цируле, или Семи, из украинского добровольческого батальона "Карпатська Січ" на мой вопрос в WhatsApp, когда лучше созвониться. В эти дни приходится нелегко, говорит она, глядя в экран своего телефона в темной комнате. На голове у нее фонарик, потому что электричество, как я убеждаюсь во время нашего разговора, в прифронтовой деревне — вещь непостоянная. Зато подключение к интернету безупречное. "Я сегодня лишилась кабинета. Нас основательно бомбили", — говорит Сармите. Она со смехом рассказывает о своих впечатлениях. Только в конце беседы она признается, что в тот день ей впервые было страшно, хотя она находится в Украине уже почти полтора года и даже была трижды ранена. "Очень захотелось жить".

Вражеские атаки и эвакуация своих из окопов — таковы будни старшего медика 3-й роты. На фронте нет дней недели и распорядка дня, который в основном определяется тем, что происходит на передовой, и меняющимися ежедневными обязанностями. По привычке она ставит будильник на 7.30, но это условно, так как часто кому-то нужна помощь в 6 или 4 утра. "Только однажды я заснула и проснулась в десять минут десятого, — говорит она, — потому что чудесным образом никому ничего не было нужно и никто ничего не искал". Обычно кто-то постоянно стучит в дверь или ворота, или вызывает по рации. Даже во время разговора иногда слышно, как та шипит. Сармите уже почти не водит эвакуационную машину, потому что здесь много работы в тылу, и если она получит травму, то рота останется без медика.

Помимо ухода за ранеными, приходится бороться с "мужчинами, умирающими из-за температуры 37,2" и с теми, у кого "нога болит немного, а оказывается — перелом". На вопрос, кого больше, Сармите смеется, но после минутного раздумья говорит, что большинство — это те, кто находится посередине. Много времени она уделяет и дистанционному "обзвону" солдат роты, отправляемых в различные госпитали, если они в состоянии сами пользоваться телефоном, ведь зачастую в госпиталях все записи ведутся в блокнотах. Она учит солдат первой помощи, готовит их личные аптечки и делает выговоры тем, кто небрежно относится к их содержимому. Есть и симулянты, и гражданские лица, которые, несмотря на ужасы войны, никогда не покидали своих домов, они тоже находятся под присмотром фронтового медика. Еще до разговора сержант, помимо прочего, посетила семью с десятью детьми, рядом с домом которой упали осколки снаряда.

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