Представители латвийских международных автоперевозчиков в этом году все же получат возможность въехать в Россию, посольство Латвии в Москве получило около 30 тысяч разрешений ("дозволов") на провоз грузов, сообщил Delfi представитель профессиональной ассоциации Latvijas Auto Александр Черкасов. До этого процесс блокировали то с одной, то с другой стороны. Министерство сообщения Латвии призвало страны Балтии отказаться от российского направления. Грузоперевозчики настаивали, что без работы останутся тысячи водителей, в то время как у литовских водителей "дозволы" есть — они перенимают бизнес.

Портал Delfi рассказывал подробно о сложившейся ситуации и о том, какой сейчас порядок пересечения разрешенными грузами (в основном это спиртные напитки) границы Латвии в сторону России.

С начала военных действий России в Украине представители Министерства сообщения Латвии настоятельно рекомендуют всем участникам сферы логистики сменить ориентацию на запад — это безопаснее для страны и самих водителей. Призвали отказаться от направления России и все страны Балтии.

По официальным данным Автотранспортной дирекции, на Россию в 2024 году работает меньше четверти (21,4%) участников рынка международных перевозок Латвии - 4 690 компаний-автоперевозчиков на 1 июля.

Пока закон не запрещает латвийским водителям возить на (через) территорию России определенные наименования грузов. Но по российским законам, для этого нужны специальные разрешения. По сведениям Автотранспортной дирекции (ATD), Латвия в прошлом году получила 85 500 "дозволов", из которых перевозчиками было выбрано 45 059 – за каждый уплачено 11,8 евро. В 2024 году пока выдали лишь четверть годовой квоты – 28 500 российских "дозволов". На сегодня практически все они закончились. Водители стоят без работы.

Вечером 6 сентября с редакцией Delfi связался представитель профессиональной ассоциации Latvijas Auto Александр Черкасов, который сообщил, что в посольство Латвии в Москве прибыли 25 тысяч разрешений "для двусторонних и транзитных перевозок", а также 3,5 тысячи разрешений "для двусторонних, транзитных и перевозок грузов в\из третьих государств".

Представитель МИД Диана Эглите подтвердила порталу Delfi, что посольство в Москве получило разрешения и в ближайшее время они будут доставлены в Латвию.

Напоминаем, что министерство сообщения Латвии призвало Балтийские страны со следующего года полностью отказаться от использования "дозволов". Вчера и сегодня этот вопрос собирались обсудить на ежегодном съезде балтийских министров сообщения в Паланге. Представитель Latvijas Auto считает вероятность согласия по этому вопросу низкой, "ведь Литве нужно выдавать разрешения российским перевозчикам, чтобы те могли попасть в Калининград, и нелогично ничего не брать взамен".

О результатах и договоренностях съезда министров портал Delfi сообщит на следующей неделе.

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