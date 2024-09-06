Представители латвийских международных автоперевозчиков в этом году все же получат возможность въехать в Россию, посольство Латвии в Москве получило около 30 тысяч разрешений ("дозволов") на провоз грузов, сообщил Delfi представитель профессиональной ассоциации Latvijas Auto Александр Черкасов. До этого процесс блокировали то с одной, то с другой стороны. Министерство сообщения Латвии призвало страны Балтии отказаться от российского направления. Грузоперевозчики настаивали, что без работы останутся тысячи водителей, в то время как у литовских водителей "дозволы" есть — они перенимают бизнес.
Портал Delfi рассказывал подробно о сложившейся ситуации и о том, какой сейчас порядок пересечения разрешенными грузами (в основном это спиртные напитки) границы Латвии в сторону России.
Читайте: Нота, квота, блокировки, конкуренция. Автоперевозчики Латвии ждут разрешений от России проезжать по ее территории
С начала военных действий России в Украине представители Министерства сообщения Латвии настоятельно рекомендуют всем участникам сферы логистики сменить ориентацию на запад — это безопаснее для страны и самих водителей. Призвали отказаться от направления России и все страны Балтии.
Пока закон не запрещает латвийским водителям возить на (через) территорию России определенные наименования грузов. Но по российским законам, для этого нужны специальные разрешения. По сведениям Автотранспортной дирекции (ATD), Латвия в прошлом году получила 85 500 "дозволов", из которых перевозчиками было выбрано 45 059 – за каждый уплачено 11,8 евро. В 2024 году пока выдали лишь четверть годовой квоты – 28 500 российских "дозволов". На сегодня практически все они закончились. Водители стоят без работы.
Вечером 6 сентября с редакцией Delfi связался представитель профессиональной ассоциации Latvijas Auto Александр Черкасов, который сообщил, что в посольство Латвии в Москве прибыли 25 тысяч разрешений "для двусторонних и транзитных перевозок", а также 3,5 тысячи разрешений "для двусторонних, транзитных и перевозок грузов в\из третьих государств".
Представитель МИД Диана Эглите подтвердила порталу Delfi, что посольство в Москве получило разрешения и в ближайшее время они будут доставлены в Латвию.
Напоминаем, что министерство сообщения Латвии призвало Балтийские страны со следующего года полностью отказаться от использования "дозволов". Вчера и сегодня этот вопрос собирались обсудить на ежегодном съезде балтийских министров сообщения в Паланге. Представитель Latvijas Auto считает вероятность согласия по этому вопросу низкой, "ведь Литве нужно выдавать разрешения российским перевозчикам, чтобы те могли попасть в Калининград, и нелогично ничего не брать взамен".
О результатах и договоренностях съезда министров портал Delfi сообщит на следующей неделе.