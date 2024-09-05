Представители латвийских международных автоперевозчиков не могут въехать в Россию - кончились разрешения ("дозволы") на провоз грузов. Блокировку процесса министерство сообщений объясняло так: инициативы не было ни от Латвии, ни от России. И вообще, надо перестроиться на Запад. Версия грузоперевозчиков: сперва Россия была за, а Латвия — против, а потом — наоборот. Несмотря на войну России в Украине, по (через) территорию страны-агрессора регулярно ездили тысячи водителей — сейчас они без работы. Портал Delfi рассказывает о ситуации сегодня.

Подробно о сложившейся ситуации в автоперевозках с рассказами представителей нескольких компании о том, как закрытие направления отразится на экономике Латвии, портал Delfi рассказывал ЗДЕСЬ.

Коротко напоминаем ситуацию и рассказываем о ее развитии.

Представители Министерства сообщения уже не первый год настоятельно рекомендуют всем участникам сферы логистики сменить ориентацию на запад — это безопаснее для страны и самих водителей. По официальным данным Автотранспортной дирекции, на Россию в 2024 году работает меньше четверти (21,4%) участников рынка международных перевозок Латвии - 4 690 компаний-автоперевозчиков на 1 июля.

Полное закрытие восточного направления может больно ударить по всей отрасли, в которой задействовано около ста тысяч человек, в том числе и по той, что работает на Запад, утверждал член правления профессиональной ассоциации Latvijas Auto Александр Черкасов. Он поясняет, что значительная часть заказов по "западной" логистике напрямую связана с последующей переправкой товаров на восток — в Россию или через Россию (самый короткий путь в Азию). Латвия, в силу своей географии, служит транзитным пунктом, настаивает он.

По сведениям Автотранспортной дирекции (ATD), Латвия в прошлом году получила 85 500 "дозволов", из которых перевозчиками было выбрано 45 059 – за каждый уплачено 11,8 евро. В 2024 году пока выдали лишь четверть годовой квоты – 28 500 российских "дозволов". На сегодня практически все они закончились. Направление застыло в ожидании.

Примечание. С середины апреля 2022 года белорусским перевозчикам запрещено возить грузы на территории ЕС, по этой причине Беларусь с 2023 года не обменивается разовыми разрешениями со странами Европейского Союза (ЕС). Перевозчики из стран ЕС при въезде на территорию Беларуси могут приобрести разрешения на международные автомобильные перевозки в белорусской Транспортной инспекции – стоят они несколько сотен евро.

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