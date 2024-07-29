Представители латвийских международных грузоперевозчиков требуют продолжить выдачу разрешений ("дозволов") на провоз грузов в (из, через) Россию. Они утверждают, что процесс по политическим мотивам блокирует министр сообщения Каспарс Бришкенс, а в итоге без средств к существованию останутся тысячи семей. Портал Delfi поговорил с представителями отрасли и попросил Министерство сообщения и Государственную Автотранспортную дирекцию (ATD) прояснить ситуацию.

"Я понял бы, если бы решение не работать со страной-агрессором касалось всех. Ну закрыли бы все границы – и всё тут. Но этого нет. Мы работаем строго в рамках закона. Теперь наши грузы перейдут литовцам — они уже хлопают в ладоши… То есть у нас "убивают" конкретно своих. И этого я не понимаю", - возмущен один из автоперевозчиков Аркадий.

В его компании 40 машин. Большей части водителей - хорошо за 50 лет, из которых 30, а то и 40, они провели за рулем фуры. Найти новую работу большинству будет трудно. Аркадий утверждает, что честно старается диверсифицировать бизнес — на запад и восток, но полностью отказаться от российского направления, по его словам, нереально: "Посмотрите на карту, и все поймете!"

Представители Министерства сообщения уже который год настоятельно рекомендуют всем участникам сферы логистики сменить ориентацию на запад — это безопаснее для страны и самих водителей. Официальные данные показывают, что на Россию сегодня работает меньше четверти участников рынка международных перевозок Латвии.

По утверждению члена правления профессиональной ассоциации Latvijas Auto Александра Черкасова, полное закрытие восточного направления может больно ударить по всей отрасли, в которой задействовано около ста тысяч человек. В том числе и по той, что работает на запад.

Что происходит?

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