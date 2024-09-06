Один из пользователей соцсети "X" (ранее Twitter) опубликовал фотографию, на которой молодой солдат, встав на одно колено, на фоне Памятника Свободы - делает предложение своей девушке. Постом поделился - и поздравил пару - президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Любовь превыше всего! После принятия торжественной присяги один из молодых солдат Службы государственной обороны совершил еще один смелый шаг в своей жизни и сделал предложение своей возлюбленной, и ее ответом было искреннее и убедительное "Да!", - написал военнослужащий Гатис Индревицс.

"Очень хороший день, сердечно поздравляю", - написал, в свою очередь, президент Латвии.

Ļoti jauka diena, sirsnīgi sveicu 🌞❤️ https://t.co/rsauhzA6Vi — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 6, 2024

В пятницу, 6 сентября, у памятника Свободы приняли присягу 435 военнослужащих, призванных на Службу государственной обороны в июле 2024 года, и 32 военнослужащих профессиональной службы.

Перед новобранцами выступил президент Эдгар Ринкевич, он пожелал молодым солдатам силы и выносливости в повседневной жизни и поблагодарил их за то, что они вступили в ряды вооруженных сил. Он также поблагодарил инструкторов и командиров, которые приложили все усилия для проведения курса обучения.

"Это только начало пути, и впереди будет много интересных и трудных дней. Я уверен, что этот день станет незабываемым в вашей биографии, потому что вы приносите присягу только один раз, но должны быть верны ей до конца жизни", - подчеркнул президент.

19 июля военная база в Адажи приветствовала солдат призыва 2024 года - всего 450 граждан Латвии, из них 383 добровольца, в том числе девять девушек, а также 67 молодых людей, которые были отобраны для службы случайным образом.

Первый призыв в Адажи начал служить 1 июля 2023 года и закончил 31 мая 2024 года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !