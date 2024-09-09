Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, сообщило руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

Беспилотник был деактивирован, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. После анализа можно будет также установить, использованы ли в конструкции дрона западные детали.

Как заявило руководство НВС, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия. На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией.

В течение всего инцидента латвийские силы обороны следили за ситуацией и сотрудничали с партнерами по НАТО.



Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый российский беспилотник в Резекненском крае.

Министр добавил, что низко летящие летательные аппараты создают проблему, потому что их сложно заметить и сбить.

Спрудс сказал, что дрон был направлен против Украины.

Между тем, в самоуправлении Резекненского края агентству LETA заявили, что потерпевший аварию в субботу, 7 сентября, российский военный дрон упал далеко от каких-либо населенных пунктов, сообщили

Как сообщил агентству LETA председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц, беспилотник упал в поле на удалении от населенных пунктов.

Авария дрона не входит в компетенцию комиссии самоуправления по гражданской обороне, и за всеми процессами следит оборонное ведомство страны, подчеркнул Шварц, добавив, что в связи с этим муниципальные службы не были задействованы.

В свою очередь, спикер Сейма Дайга Миериня заявила агентству LETA, что если бы российский военный беспилотник угрожал безопасности государства, НВС предприняли бы "необходимые действия в соответствии с процедурами".

По словам председателя Сейма, в этот раз в интересах национальной безопасности было важно следить за направлением и траекторией полета беспилотника. Миериня подчеркнула, что ситуация находится под контролем - НВС зафиксировали прилет дрона в Латвию, проследили за его передвижением и определили место крушения.

В то же время Миериня похвалила действия жителей, которые сообщили ответственным учреждениям о замеченном движении и месте крушения беспилотника. "Считаю, что бдительность и повышенное внимание общества оправданы, каждый гражданин долже активно участвовать в защите страны", - отметила спикер Сейма.

Латвии следует продолжать укреплять противовоздушную оборону и вместе с партнерами по НАТО усилить защиту внешних границ, в том числе обращая внимание то, что подобные перемещения беспилотников все чаще наблюдаются в других странах-членах НАТО, подчеркнула Миериня.

Как сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В настоящее время ответственные службы, в том числе Государственная полиция, продолжают проводить расследование обстоятельств инцидента. Но в Минобороны отмечают, что, судя по первым данным, это российский беспилотник военного назначения и, согласно информации НВС, он влетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси.

Доступная специалистам первоначальная информация свидетельствует о том, что дрон "не имел специфической цели прилететь в Латвию".

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