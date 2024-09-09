Коалиционные партии - "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" - достигли договоренности о том, что проект налоговой реформы будет рассматриваться вместе с государственным бюджетом на следующий год. Об этом сообщил после собрания коалиционных партий глава парламентской фракции премьерского "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

По словам Юревицса, во время собрания налоговая реформа получила позитивную оценку, поддерживают нововведения и фракции коалиционных партий в Сейме.

Как уже сообщалось, правительство и социальные партнеры все же договорились о предстоящих налоговых изменениях. Планируется повысить минимальную зарплату (в 2025 году она достигнет 740 евро, в 2026 году - 780 евро, в 2027 году - 820 евро и в 2028 году - 860 евро), ввести фиксированный необлагаемый минимум (510 евро с 2025 года, 550 евро с 2026 года, 570 евро с 2027 года) и повысить ставки подоходного налога с жителей. При доходе до 150 300 евро в год, или 8 775 евро в месяц, ставка этого налога составит 25,5%, а свыше 105 300 евро - 33%.

Министерство финансов утверждает, что в результате налоговой реформы доходы у 95% работающих вырастут, а не упадут - невзирая на повышение налоговых ставок. Увеличение произойдет благодаря росту минимальной зарплаты и необлагаемого минимума. То есть, из объяснений Минфина следует, что получатели низких и средних зарплат выиграют.

Также планируется, что со следующего года до 650 евро вырастет необлагаемый минимум пенсий.

В качестве компенсирующего механизма предложен перенос одного процентного минимума из второй уровня пенсионной системы во второй уровень пенсионной системы.

Налоговая реформа согласована с работодателями и профсоюзами.

Как заявила ранее премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") пока речь не идет о повышении налога на добавленную стоимость (НДС). НДС может быть повышен в случае, если понадобятся срочные государственные инвестиции в оборону.

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