Латвийская государственная компания Latvenergo пожертвовала 93 транспортных средства для поддержки украинского общества, - стоимость данных транспортных средств составляет 164 450 евро. В мирное время эти автомобили после аукциона продолжили бы свою службу в Латвии, но в нынешних условиях они гораздо нужнее Вооруженным силам Украины и гражданскому обществу, отметил административный директор Latvenergo Арнис Кургс.

Пожреданные Latvenergo Украине через латвийский фонд "Ziedot.lv" 93 транспортных средства предназначены для снабжения украинских военных подразделений и эвакуации раненых, так и для других государственных структур. Цель пожертвования - помочь украинскому обществу справиться с последствиями войны, сообщили представители латвийской госкомпании агентству LETA.

Пожертвование включает внедорожные пикапы, внедорожники, микроавтобусы, грузовые фургоны и другие транспортные средства, которые больше не используются в хозяйственной деятельности компании. Общая стоимость транспортных средств составляет 164 450 евро.

Большинство автомобилей – это полноприводные модели, приспособленные для сложных фронтовых условий, такие как Toyota Hilux и Ford Ranger, а также транспорт для перевозки пассажиров, например VW Transporter.

Все транспортные средства находятся в технически исправном состоянии. Расходы на их осмотр, перерегистрацию и топливо для доставки в Украину покроет благотворительный фонд Ziedot.lv.

Ранее сообщалось, что оборот концерна Latvenergo в первой половине этого года составил 955,423 млн евро, что на 18,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом, прибыль концерна увеличилась на 13,5% – до 252,488 млн евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !