"Вспоминая историю с изгнанием спектакля Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" из Национального театра, актриса Чулпан Хаматова решила высказать свое мнение по языковому вопросу в Латвии. А также направила пожелания "радетелям за чистоту латышского языка" - от человека, который с наслаждением учил и учит государственный язык. На сегодня она уже сдала его на категорию А2...

Подробнее о мировой премьере спектакля Крымова "Записки сумасшедших" - здесь.

"Меня беспокоит причина, почему нас выгнали из Национального театра - это русский язык. Но язык - это средство коммуникации, он должен сближать, для чего его и придумало когда-то человечество. Как первый шаг решения проблем не копьем, а мирным путем. И сегодня он остается за бортом. Мне это очень грустно", - призналась Чулпан.

Нужны онлайн-приложения и адаптированные книги

Актриса выразила свою позицию и в отношении латышского языка. "Как человек, учивший латышский язык, могу пожелать радетелям за чистоту латышского языка, например, задуматься, что нет ни одного онлайн-приложения для изучения, нет и адаптированных на уровни а1, а2, в1, в2 книг... В итоге учить латышский язык достаточно непросто...

Я говорю по-английски и по-немецки, и мне казалось, что сейчас я теми же способами начну учить латышский, но оказалось, что этих инструментов нет. Они не созданы. Мне кажется, что на это надо обратить внимание. Если хотите, чтобы люди говорили на латышском языке, надо хотя бы помочь им с инструментами. Да, слава богу, у меня были деньги — я могла оплачивать учителя. А курсы, которые я находила в ютюбе - они недостаточны"...

Выучить, чтобы выражать свою точку зрения

Раньше на вопрос Delfi о процессе изучения латышского языка Чулпан рассказывала, что сразу взялась учить латышский язык так, "чтобы понимать его по-настоящему, уметь дискутировать и выражать свою точку зрения не только на уровне экспрессии, но обоснованно и грамотно. Мне кажется, это важная составляющая взаимодействия с социумом, обществом, этносом, когда попадаешь в новую среду. Меня это страшно увлекает — понимание, откуда взялись непривычные конструкции в латышском языке, понимание, почему это так".

Открытия Чулпан

Актриса советует с первых дней изучения языка "обратить внимание на совершенно незнакомые нам конструкции. Например, отсутствие слова "иметь", все прилагательные — перед существительными, отсутствие будущего времени в привычной мне форме… Стоит сперва понять сами конструкции, почувствовать их и привыкнуть, а потом уже начинать учить слова, параллельно — грамматику".

Трепетное отношение Чулпан к латышскому отметила и ее учительница Лиене: "Чулпан, увидев любое слово, хочет понять его смысл. Все его смыслы, этимологию, как это слово вписывается в контексты, с чем его едят и чем запивают. И это самая интересная работа для меня. Мне вообще очень интересна история языка, как слова друг с другом связаны, как языки перекликаются, какие смыслы мы из этого можем извлечь. Чулпан в этом смысле просто подарок".

Язык как психотерапия

Для Чулпан изучение нового языка стало чем-то вроде сеансов психотерапии. ""В один день я бросила все, всю свою жизнь, больше у меня ничего не было. С тремя детьми под мышками я не знала, как буду жить, что будет со мной, смогу ли я когда-нибудь вернуться на родину. Я ничего не понимала, была в состоянии абсолютного какого-то панического ужаса перед завтрашним днем, и это все на фоне страшных новостей о войне — погибшие дети, взорванные театры, Буча… Я была в аду. И начала учить латышский. Вокруг ад, а я учу латышский.

Однажды, когда уже закончился наш очередной урок с Лиене, из комнаты вышла ее мама, которая ужасно похожа на мою маму, ужасно. А я не знала, когда вообще увижу маму. И тут из меня как будто вырвали какую-то пробку эмоциональную, я начала выть. Она меня обняла, да так и стояла, у меня текли слезы, я ее обнимала… Это не были уроки латышского языка, это были сеансы психотерапии. На русском языке Лиене терпеливо выслушивала все, что происходит со мной, с моими детьми, с родителями, со страной, с предательствами, с войной".

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