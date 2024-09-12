Российского оппозиционера Леонида Волкова планировали похитить и через Ригу вывезти в Россию. Об этом со ссылкой на утечку переписки экс-совладельца нефтяной компании ЮКОС сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Нападение на Леонида Волкова, соратника российского политика Алексея Навального, произошло в Вильнюсе в марте 2024 года. Волков получил перелом руки и травмы ног. По данным ФБК, нападение организовал Леонид Невзлин, который сейчас проживает в Израиле (полный текст расследования, краткий пересказ Delfi).

Согласно данным переписки, которая оказалась в распоряжении ФБК, один из сценариев нападения на Волкова предполагал, что его нужно оглушить, довезти до Риги, погрузить там на корабль и отправить в Россию. Это намерение не было реализовано.

Кроме того, в переписке содержатся утверждения о том, что против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова латвийская полиция возбудила уголовное дело. ФБК утверждает, что Невзлин и Анатолий Блинов - его "человек в Риге" - для этого якобы дали взятку. "Обмениваются файлами, обсуждают процедуру и местных рижских прокуроров, которые им помогут. Мы бы подумали, что все это фигня и очередной способ вытянуть из Невзлина деньги. Но Владимир Ашурков рассказал, что в марте этого года его в Лондоне действительно вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Кроме британских правоохранителей, на опросе присутствовали два следователя полиции Латвии и… прокурор районного суда города Риги", - говорится в материале ФБК.

В расследовании также говорится, что Леонид Невзлин и опальный российских олигарх Михаил Ходорковский "неотделимы друг от друга", поскольку второй финансирует все мероприятия первого.

ФБК заявляет, что известил правоохранительные органы стран, в которых бывает Леонид Невзлин, об информации, которая оказалась в распоряжении фонда. "Мы готовы передать все записи, все доказательства и дать показания в суде", - говорится в расследовании ФБК.

По данным осведомленного источника Delfi, близкого к ФБК, сведения о возможном участии Невзлина в покушении на Леонида Волкова были переданы правоохранительным органам вовлеченных стран более недели назад, до публикации расследования.

На момент выхода публикации пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар не ответил на звонок Delfi и не прочел сообщения с запросом на комментарий. Леонид Невзлин запрос на комментарий Delfi в соцсети X проигнорировал.

Переписку, которая оказалась в распоряжении ФБК, изучали журналист "Проекта/Агентства" Михаил Маглов и расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев. И тот, и другой пришли к выводу, что переписка достоверна. Сам Невзлин, по данным "Агентства", отрицает свою причастность к нападению.

На Волкова напали вечером 12 марта. Вооруженный молотком неизвестный подкараулил политика, когда он выходил из машины около своего дома в Вильнюсе. Волкову удалось отбиться от нападавшего, но в результате покушения он получил множественные травмы ног и перелом руки. Предполагаемых исполнителей и организатора покушения на политика задержали спустя месяц. Ими оказались граждане Польши, близкие к сообществу местных футбольных фанатов.

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