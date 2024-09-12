Нападение на соратника российского политика Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе в марте этого года организовал экс-совладелец нефтяной компании ЮКОС и общественный деятель Леонид Невзлин. Об этом в своем расследовании сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

ФБК ссылается на данные, которые передал им источник вскоре после атаки на Волкова. Он утверждал, что политика собирались похитить и вывезти на территорию РФ. По словам источника, ему известно о схожих планах в отношении главы отдела расследований ФБК Марии Певчих.

В разговоре с Певчих собеседник представился как Андрей Матус. Расследовательница назвала своего собеседника "решалой" и "мутным типом". "И тем удивительнее, что этот Матус вдруг рассказывает мне, что уже три года как работает на Ходорковского", — отметила Певчих.

Со слов Матуса, он также активно сотрудничал с Невзлиным. В частности, соратник Ходорковского находился "в плотном контакте" со следователем по делам Навального, благодаря чему заранее знал о переводах оппозиционера из одной колонии в другую. Подтвердить эту информацию расследователям ФБК не удалось.

В распоряжении редакции оказались скриншоты переписки (как утверждается, с Невзлиным). Тот же источник передал команде Навального ранее не публиковавшиеся видео нападений на соратника политика Ивана Жданова в Швейцарии и жену близкого к ФБК экономиста Максима Миронова в Аргентине.

На Волкова напали вечером 12 марта. Вооруженный молотком неизвестный подкараулил политика, когда он выходил из машины около своего дома в Вильнюсе. Волкову удалось отбиться от нападавшего, но в результате покушения он получил множественные травмы ног.

Предполагаемых исполнителей и организатора покушения на политика задержали спустя месяц. Ими оказались граждане Польши, близкие к сообществу местных футбольных фанатов.

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