На ближайшего соратника Алексея Навального, политика Леонида Волкова совершено покушение у его дома в Вильнюсе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"На Леонида Волкова только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая", — написал Ярмыш в соцсети X.

Факт нападения подтвердил и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В комментарии "Агентству" Ярмыш уточнила, что Волков отбивался от нападавших "дверью машины и ногами". "Поэтому били, куда попали — по ногам", — уточнила она.

Литовская полиция подтвердила, что 12 марта в 22:06 в Вильнюсе, на улице Жуведру, мужчина, гражданин России, был избит возле своего дома.

Волков — один из ближайших соратников Алексея Навального. Он руководил предвыборным штабом политика на выборах мэра Москвы в 2013 году и выборах президента РФ в 2018-м. Волков покинул Россию в 2019 году, в последнее время он проживает в Вильнюсе.

16 февраля Навальный погиб в колонии. Соратники политика считают, что он был убит по приказу президента РФ Владимира Путина.

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