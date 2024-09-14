В ситуации с упавшим недавно в Резекненском крае российским дроном коммуникация со стороны Вооруженных сил и Минобороны Латвии должна была быть лучше, ведь общество нужно своевременно оповещать о потенциальных воздушных угрозах, считают специалисты. Об этом они говорили в передаче Латвийского Радио-4 "Открытый разговор", пишет LSM+.

"Думаю, что самое плохое, что было в этой ситуации — и это говорили и самоуправления, где дрон летал — что не предупредили население", — отметила медиа-эксперт Гунта Лидака. Она также назвала "не вполне согласованной" коммуникацию между Национальными вооруженными силами и Минобороны Латвии.

"Меня очень пугает как жителя и как специалиста по коммуникациям, что мы в какой-то час Х не будем знать, что происходит", — сказала Лидака. При этом она понимает, что военное руководство страны хотело избежать паники среди населения, "однако нельзя не предупреждать жителей краев, над которыми летят какие-то боеголовки".

В прошлом журналист, а ныне лектор Латвийского университета Александр Мирлин согласен, что процедуры реагирования на подобные инциденты должны быть улучшены.

Он отметил, что это далеко не первый случай за время полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда дрон или ракета агрессора попадают в воздушное пространство страны-участницы НАТО. Именно поэтому необходима общая позиция НАТО или европейских стран по тому, как реагировать в таких случаях, убежден преподаватель.

Как сообщалось, потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed. Беспилотник был деактивирован, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. После анализа можно будет также установить, использованы ли в конструкции дрона западные детали.

Как заявило руководство НВС, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия. На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией.

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