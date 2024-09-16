Как социальные нормы могут повлиять на самооценку и способность действовать? Какие установки семья может задавать ребенку? Чем опасно черно-белое мышление? Что может стать "хрустальной туфелькой" в тяжелой ситуации? 16 сентября в 19.00 Театр Чехова продолжит традицию общественных дискуссий в прямом эфире "Без точки над i". После недавней премьеры спектакля "Золушка" (на фото) будет обсуждаться поднятая тема "Комплекс Золушки". За обсуждением можно наблюдать в прямом эфире на портале rus.delfi.lv.

Ведущий мероприятия журналист Эдгар Барбакс рассказал, что образ Золушки будет анализироваться через призму психологии развития и социальной психологии: "Обсудим влияние современной семьи на личность, воображаемых друзей, черно-белое мышление и значение хрустальной туфельки сегодня. Рассмотрим понятие "комплекс Золушки" (которое относится к людям, в эмоциональном или финансовом отношении полагающимся на других), чтобы посмотреть, как социальные нормы могут повлиять на самооценку и способность действовать".

В дискуссии примут участие главный специалист отдела профилактики детских правонарушений Полиции самоуправления города Риги Артем Калацc, ведущий исследователь Латвийского университета Ирета Чексе, руководитель Фонда поддержки детей Каспарс Маркшевицс, клинический психолог и психолог здоровья Инесе Лапсиня.

Еще одна участница обсуждения телеведущая Кристине Гарклава, которая сама выросла в очень стесненных денежных обстоятельствах семьи. О своем детстве рассказывала: "У меня было одно платье, одни колготки, зачастую мы всю неделю питались капустным супом..." Но такое прошлое не породило желание впоследствии компенсировать это роскошью — по сей день курортам и "люксус" вещам Кристине предпочитает мероприятия на преодоление себя, например, этим летом штурмовала горы в Таджикистане.

Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии Латвийского университета. Цель сотрудничества – объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.

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